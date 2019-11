Pilotprojekt: Parkplätze werden in Wien-Rudolfsheim nachts für Anrainer reserviert

In den nächsten sechs Monaten wird es in Wien-Rudolfsheim rund 100 Stellplätze geben, die zwischen 18 und 8 Uhr für Anrainer reserviert sind.

Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus beschreitet neue Wege in Bezug auf das Anrainerparken. Ein bisher einmaliges Pilotprojekt hat im dicht verparkten Grätzel bei der Märzstraße, Felberstraße und dem Gürtel begonnen. In den nächsten sechs Monaten werden rund 100 Stellplätze in der Zeit von 18 bis 8 Uhr für Anwohner reserviert. Während der restlichen Zeit dürfen die Parkplätze auch von bezirksfremden Autofahrern genutzt werden.

Parkplätze werden in der Nacht für Anrainer reserviert

Das Pilotprojekt wird bereits seit 2018 vorbereitet. Mit der Aufstellung der Tafeln wird es nun amtlich. Bisher waren jene Parkplätze, die für Anrainer in anderen Bezirken reserviert wurden, rund um die Uhr für Nicht-Anrainer blockiert. "Das trifft dann aber auch Handwerksunternehmen oder Besuche untertags, wo es meist genügend Stellplätze gibt", sagt Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal und weiter: "Wir wollen die Parkplätze für die Rudolfsheim-Fünfhauserinnen und Rudolfsheim-Fünfhauser genau dann, wenn sie diese am dringendsten benötigen, nämlich am Abend und in der Nacht zum Abstellen ihres Fahrzeuges in der Nähe ihres Wohnortes."