Philippa Strache verliert Rolle als "Tierschutzbeauftragte"

Die Rollen in der FPÖ sollen neu aufgeteilt werden. Philippa Strache wird künftig nicht mehr "Tierschutzbeauftragte" sein.

Philippa Strache wird ihre Rolle als "Tierschutz-Beauftragte" der FPÖ endgültig verlieren. Geschehen soll dies vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats am 29. Oktober. Offiziell wurde Strache nie für diese Funktion bezahlt, sondern als "Social-Media-Beauftragte" des freiheitlichen Klubs. Ihr Gehalt von 9.500 Euro soll sie laut APA-Informationen auch während der Karenz bezogen haben.

Rollen in der FPÖ sollen neu aufgeteilt werden

Strache soll kein Gehalt während Mutterschutz bezogen haben

Dazu meldete sich am Mittwoch der freiheitliche Parlamentsklub in einer Aussendung zu Wort. Man wolle Falschaussagen richtig stellen und teile mit: "Tatsache ist, dass Philippa Strache keine Karenzzeit in Anspruch genommen hat. Während ihrer Zeit im Mutterschutz hat sie selbstverständlich kein Gehalt im freiheitlichen Parlamentsklub bezogen."