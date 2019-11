Pflichttermin für Kreative: Wiener Woll- und Stofffest 2019

Handarbeiten boomt - ob beim Stricken, Häkeln, Filzen oder Nähen. Wer gerne mit Wolle und Stoff werkt, sollte sich auf keinen Fall das Wiener Woll- und Stofffest am ersten Novemberwochenende entgehen lassen.

Auf ein Event der Extraklasse, bei dem sicher jeder etwas finden wird, dürfen sich alle Handarbeitslustigen in Wien freuen: Am 2. und 3. November 2019 findet in der MGC Wien wieder das Wiener Woll- und Stofffest statt.