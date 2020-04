Pflicht-Sachkundenachweis für Hundehalter nun per Online-Kurs absolvierbar

Die Tierschutzombudsstelle Wien informiert über ein spezielles neues Service für all jene, die in der aktuellen Corona-Krise bequem von zu Hause aus alle Infos zum Thema Hundeanschaffung erhalten wollen.

Seit dem 1. Juli 2019 muss jede Person, die in Wien einen Hund anmelden möchte und in den zwei Jahren zuvor keinen gehalten hat, einen Sachkundekurs besuchen. Alle AnbieterInnen und Termine sind auf dieser Website gelistet. Nach wie vor ist es möglich, den Sachkundenachweis bei der Anmeldung des Hundes für die Hundeabgabe nachträglich vorzulegen.

Sachkundenachweis online erwerben

In diesem vermitteln die autorisierten AnbieterInnen Grundkenntnisse über die Anschaffung, Haltung, Pflege und Erziehung von Hunden sowie die rechtlichen Bestimmungen. Eine reguläre Abhaltung der Kurse war in den vergangenen Wochen nicht möglich. Mit dem Online-Angebot gibt es nun wieder die Möglichkeit, sich unter professioneller Anleitung intensiv mit dem Thema Hund auseinanderzusetzen und den Sachkundenachweis zu erwerben.

So funktioniert die Teilnahme am Hundehalter-Webinar

Die Modalitäten für die Webinare sind wie folgt:

* Die TeilnehmerInnen müssen über ein mit dem Internet verbundenes Endgerät, das mit funktionsfähiger Webcam und Mikrofon ausgestattet ist, verfügen.

* Der Kurs dauert mindestens vier Stunden. Einige Vortragende bieten diesen in zwei Teilen an.

* Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Diese gehen 1:1 an die Vortragenden, die Stadt Wien hat durch die Sachkundekurse keine Einnahmen.

* Die TeilnehmerInnenzahl ist auf 12 pro Online-Kurs begrenzt.

* Die Anmeldung erfolgt direkt bei den autorisierten Kurs-Vortragenden Diese sind in der AnbieterInnen-Liste mit einem Computer-Symbol gekennzeichnet.