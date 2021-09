Petition: 80.000 Unterschriften für bessere Bedingungen für Fiakerpferde

Bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für Fiakerpferde in Wien fordert aktuell der Tierschutzverein Vier Pfoten. Über 80.000 Unterschriften wurden dafür in den letzten Jahren gesammelt.

Mitarbeiterinnen der Tierschutzorganisation haben die gesammelten Unterschriften am Dienstagabend an den für Tierschutz zuständigen Stadtrat Jürgen Czernohorszky symbolisch übergeben. Das wichtigste Anliegen von VIER PFOTEN ist es, Fiakerfahrten aus der Innenstadt zu verbannen und ausschließlich in Grünanlagen zu gestatten.

Reaktion der Stadt Wien auf gesammelte Unterschriften erhofft

Gegen Fiaker-Unfälle: Fahrten nur in Grünanlagen gefordert

Vier Pfoten: Fokus auf Bedürfnissen der Pferde

VIER PFOTEN wird auf jeden Fall bei diesem Thema nicht lockerlassen. "Im 21. Jahrhundert sollte eines selbstverständlich sein: Nicht Tiere sollten sich an die Bedingungen anpassen müssen, sondern die Bedingungen an die Bedürfnisse der Tiere angepasst werden", so Weissenböck entschieden. Ab sofort gibt es auch eine neue Initiative: Unterstützerinnen und Unterstützer haben auf der VIER PFOTEN Website die Möglichkeit, ein Protest-Email an Wiens Bürgermeister Michael Ludwig abzuschicken.