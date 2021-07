60 Grad am Asphalt: Wiener Fiakerpferde kriegen "Hitzefrei"

Heute ist es zum zweiten Mal in diesem Jahr so weit: In Wien wurde die 35 Grad Hitzemarke erreicht. Das bedeutet für Wiens Fiakerpferde, nach einem sehr heißen Tag dürfen sie endlich nach Hause.

Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN kritisiert die Ausweichtaktik der Politik und fordert für die Pferde ein Hitzefrei ab 30 Grad. "Die Fiaker sind trotz Hitze-Warnungen ausgefahren, obwohl klar war, dass es heute unerträglich heiß wird. Wer Tiere so behandelt, hat jegliches Verantwortungsgefühl gegenüber den sensiblen Lebewesen verloren", ärgert sich Thomas Seewald vom VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN.

Pferde überhitzen schneller als Menschen

Thomas Seewald sagt dazu: "Wenn am Referenzthermometer der ZAMG die 35 Grad erreicht werden, hat sich der Asphalt am Stephansplatz längst auf 60 Grad oder mehr aufgeheizt. Das Steppentier-Argument, das die Fiaker gerne vorbringen, ist ausgemachter Unsinn. Wien ist keine Steppe - Wien ist eine Betonwüste! Und mit Sicherheit ist die Großstadt mit ihrem Lärm und Verkehr kein geeigneter Aufenthaltsort für diese Tiere."

Politik zeigt bei Fiakern guten Willen