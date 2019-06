Peter Aufreiter wird neuer Direktor des Technischen Museums Wien

Ab 2020 wird das Technische Museum in Wien von Peter Aufreiter geführt. Der Linzer Kulturmanager folgt auf Gabriela Zuna-Kratky.

Peter Aufreiter wird ab 1. Jänner 2020 Direktor des Technischen Museums Wien mit der Österreichischen Mediathek. Das gab das Büro von Kulturminister Alexander Schallenberg am Montag in einer Aussendung bekannt.

Aufreiter folgt auf Zuna-Kratky

"Technisches Museum hat viel Wachstumspotenzial"

Der Linzer Kulturmanager Peter Aufreiter sieht viel Wachstumspotenzial für das Technische Museum Wien, das er ab 1. Jänner 2020 als Direktor leiten wird. "Das Technische Museum ist in diesen Jahren sehr gut geführt worden und die Besucherzahlen steigen ständig, doch wir müssen uns mehr für bezahlende Besucher einsetzen", so Aufreiter im Gespräch mit der APA.

"50 Prozent der Besucher sind Schulklassen, das ist gut so, wir müssen aber auch mehr interessante Projekte für Erwachsene entwickeln. Das können wir tun, indem wir uns immer mehr mit aktueller Technologie beschäftigen. Wir müssen flexibel und schnell auf den großen technologischen Wandel dieser Jahre reagieren, um auch verstärkt das Interesse der Erwachsenen zu gewinnen. Das ist eine große Herausforderung für ein Technisches Museum", meinte Aufreiter, der seit 2015 die Galleria Nazionale delle Marche in der italienischen Stadt Urbino führt.

Seine Kompetenz als Kulturmanager will er in den Dienst des Technischen Museums stellen, damit es zeitgemäßer werde. "Ich schaffe gern Strukturen, ich setzte mich nicht gern in ein bereits gemachtes Nest. Ich will das Museum so führen, dass die Besucher mitmachen und wiederkommen. Ich denke an ein Museum, wo sich auch Techniker zuhause fühlen. Wichtig ist für mich auch die internationale Zusammenarbeit mit anderen Technischen Museen", sagte Aufreiter.