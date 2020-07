Pensionistin in NÖ getötet: 62-Jähriger bekannte sich am ersten Prozesstag schuldig

Jener Mann, der vergangenen September im Bezirk Neunkirchen eine 86-jährige Pensionistin getötet haben soll, musste sich heute wegen Mordes vor Gericht verantworten. Er bekannte sich schuldig, ein Urteil wird für kommende Woche erwartet.

Verdächtiger verschwieg 86-Jährier jahrelang Spekulationsverluste

62-Jähriger schmiedete Tötungsplan

Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Rahmen der Jurist mit einer mit Münzen gefüllten Socke zehnmal mit voller Wucht gegen den Kopf der Frau schlug - just in dem Moment, als ein Nachbar an der Haustür klopfte. Mit einer mitgebrachten Frischhaltefolie versuchte der Beschuldigte daraufhin, die 86-Jährige zu ersticken. Die Seniorin wehrte sich so heftig, dass er schlussendlich erst durch festes Zudrücken von Nase und Mund mit seinen Händen den Tod hervorrief. In Bezug auf die Tatausführung offenbarte der Angeklagte gröbere Erinnerungslücken und berichtetet im Wesentlichen nur davon, dass nach der Attacke Stille geherrscht habe. Unmittelbar darauf seien bereits zuvor gehegte Selbstmordgedanken in ihm hochgekommen.