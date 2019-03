Pensionistin in Neunkirchen getötet: Obduktionsergebnis am Montag erwartet

Am Samstag wurde die Leiche einer 75-jährigen Frau in ihrem Haus in Grafenbach-St. Valentin (Bezirk Neunkirchen) entdeckt. Am Sonntag wurde die gerichtsmedizinische Untersuchung zur Klärung der Todesursache fortgeführt. Das Ergebnis wird am Montag bekanntgegeben.

“Das Ergebnis der heutigen Obduktion wird am Montag von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bekanntgegeben”, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Nachmittag mit. Laut Medienberichten soll die 75-Jährige geschlagen und erstochen worden sein.

Frau in Neunkirchen getötet Verwandte hatten seit längerem nichts von der allein stehenden Frau gehört und einen Schlüsseldienst verständigt, um die versperrte Eingangstür des Hauses zu öffnen. Im Inneren wurde Samstagmittag die blutüberströmte Leiche entdeckt. Das Landeskriminalamt (Mord- und Tatortgruppe) übernahm die Ermittlungen, im Haus wurden Spuren gesichert.

Motiv vorerst unklar – Enkel in Haft Die Medienarbeit in dem Fall übernehme die Staatsanwaltschaft, hieß es. Anfragen seien ab Montag an die Anklagebehörde zu richten. Bei dem in Bad Vöslau (Bezirk Baden) festgenommenen Enkel des Opfers soll es sich um einen Mann mit unstetem Aufenthalt handeln. Als mögliches Motiv für das Gewaltverbrechen wurde in Medienberichten ein Streit ums Geld genannt. Vonseiten der Polizei wurde dies – auch mit dem Hinweis, dass der 28-jährige Verdächtige zu den Vorwürfen schweige – nicht bestätigt.