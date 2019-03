Pensionistin in Neunkirchen tot aufgefunden: Enkel (28) festgenommen

Am Samstag wurde eine 75-jährige Frau in Grafenbach-St. Valentin (Bezirk Neunkirchen) tot in ihrem Haus aufgefunden. Nun wurde der Enkelsohn des Opfers festgenommen. Der Verdächtige "verweigerte sämtliche Angaben" und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, teilte die Exekutive Sonntagfrüh mit.

Das Opfer wies “massive Gewalteinwirkung gegen den Hals” auf, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager.