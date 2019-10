Pensionistin in Ebergassing erschlagen: Prozess gegen 44-Jährige gestartet

Am Dienstag startet der Prozess gegen jene 44-Jährige, die im Jänner eine 64-jährige Pensionistin in Ebergassing erschlagen haben soll. Ihr droht lebenslange Haft.

