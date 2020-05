Pelzgasse in Wien 15 wird zur ersten "Schwammstraße"

Der Kampf gegen die Hitze wird in Wien ein immer größeres Problem. Die Pelzgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus wird daher zur ersten Schwammstraße Wiens umgebaut.

"In Rudolfsheim-Fünfhaus haben wir das Problem der Klimakrise bereits vor Jahren erkannt und sind systematisch dagegen vorgegangen. Unser neuestes Projekt startet mit kommendem Montag in der Pelzgasse. Die Gasse zwischen der Goldschlagstraße und der Felberstraße war bisher eine gewöhnliche Wohnstraße - bald schon wird sie die erste Schwammstraße Wiens sein", so der Bezirksvorsteher.