PCR-Tests gelten in Wien weiterhin nur 48 Stunden

Wien behält bei Corona-Tests (PCR-Test-Gültigkeit) und bei Outdoor-Events strengere Regeln als in der bundesweiten Covid-Verordnung vorgeschrieben.

Das stellte das Büro von Gesundheitsstadtrat am Nachmittag des Heiligen Abend in einer Aussendung klar. Demnach bleiben in der Bundeshauptstadt die bisher bekannten Gültigkeiten für Covid-Tests aufrecht. Und bei Outdoor-Zusammenkünften mit mehr als 25 Teilnehmern wird 2G-plus gefordert.