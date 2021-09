PCR-Schultest werden von Covid Fighters analysiert

Bis zu 300.000 PCR-Schultests täglich können die Covid-Fighters in dem im VAZ St. Pölten aufgebauten Hochleistugnslabor auswerten. Dort werden die Mundspühltests aller Schulen in Nieder- und Oberösterreich, sowie der Wiener Volks- und Sonderschulen ausgewertet.

