Geplanter Schulstart im Herbst mit Sicherheitsphase, PCR-Tests, Abwasseranalyse

In wenigen Wochen beginnt wieder die Schule. Tests und vor allem anfangs auch Masken sollen den Kindern erhalten bleiben - welche Neuerungen es sonst noch gibt, wurde am Mittwoch offiziell präsentiert.

Das neue Schuljahr beginnt zum guten Teil so, wie das letzte geendet hat: In einer zweiwöchigen Sicherheitsphase müssen alle Schüler dreimal testen und abseits der Klasse Maske tragen. Wie es danach weitergeht, hängt von der allgemeinen Risikolage ab. Dafür wird per Abwasseranalyse erhoben, wie das Coronavirus in den Regionen verbreitet ist. Bei erhöhtem Risiko sollen Schulen regional Test- und Maskenpflicht einführen, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch.