Corona: Flächendeckende Luftreiniger an Schulen laut Studie nicht notwendig

Laut einer Studie der Universität Stuttgart ist ein flächendeckender Einsatz von Luftreinigungsgeräten an Schulen nicht notwendig. Sie seien nicht wirksamer als FFP2-Masken, jedoch laut und zugig.

Zehn Schulen für Studie untersucht

Für die Studie im Auftrag der Stuttgarter Schulverwaltung wurden von Jänner bis Juni 2021 in zehn Schulen jeweils ein bis zwei Klassenräume hinsichtlich des Infektionsrisikos vermessen. Dazu wurde die luftgetragene Ausbreitung ausgeatmeter Aerosole anhand der Freisetzung von Spurengas und Testpartikeln nachgestellt - nicht an "echten" Lehrern und Schülern, sondern an "thermischen Dummies", die die Wärmeabgabe von Menschen nachbildeten. Betrachtungszeitraum war eine Doppelstunde mit 90 Minuten - dazu wurden verschiedene Strategien der Fensterlüftung (Dauerkippen bzw. Stoßlüften in verschiedenen Intervallen) erprobt sowie eben Luftreinigungsgeräte und (fix verbaute) raumlufttechnische (RLT-) Anlagen bei unterschiedlichen Stufen bzw. Volumenströmen.