Patientenanwalt zu Corona-Situation: Triage-Frage stellt sich in NÖ nicht

In den Landeskliniken Niederösterreichs sind Triagierungsentscheidungen nach Einschätzung von Patientenanwalt Gerald Bachinger aktuell "relativ weit weg".

"Diese Frage stellt sich nicht", sagte er am Dienstag auf APA-Anfrage mit Verweis auf Reserven in der Intensivversorgung. Für den Fall einer etwaigen regionalen Knappheit an Intensivbetten forderte er Solidarität unter den Bundesländern und eine Umverteilung der Erkrankten ein.

Patientenanwalt: "Niemand will in die Situation kommen"

Bachinger appellierte außerdem an das Gesundheitsministerium und verlangte österreichweit einheitliche Triage-Kriterien. Es dürfe "nicht von der Postleitzahl abhängen, ob der Unfall- oder der Schlaganfallpatient das freie Intensivbett bekommt", betonte der Patientenanwalt. "Niemand will in die Situation kommen", sagte er. Sollten dennoch in Österreich Triage-Maßnahmen nötig werden, bringe es nichts, den Schuldigen zu suchen. Es gelte dann vielmehr "möglichst gerecht mit der Situation" umzugehen.