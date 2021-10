Party statt Krise: Wiener ÖVP feiert Wahlerfolg von 2020

Ungeachtet der aktuellen Regierungskrise lädt die Wiener ÖVP am 20. Oktober zu einer "Wien Rede" von Finanzminister und Landesparteiobmann Gernot Blümel.

Die ÖVP hat trotz Regierungskrise auch etwas zu feiern - nämlich das einjährige Jubiläum ihres Wahlerfolgs in Wien. Bei der Veranstaltung im Festsaal des Wiener Schottenstifts steht auch ein Gespräch mit Ex-ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel am Programm.

ÖVP feiert Erfolg bei Wien-Wahl 2020

"Vor einem Jahr hat die neue Volkspartei Wien ihr bestes Ergebnis seit 33 Jahren erreicht. Jetzt ein Jahr später, präsentiert Landesparteiobmann und Finanzminister Gernot Blümel in seiner Wien Rede, worum es in der Stadt derzeit geht und was in der Politik in Zukunft zählt", heißt es dazu in der Einladung.