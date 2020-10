Parteisitzungen nach Wien-Wahl starten erst am Dienstag

Bislang haben nur die NEOS einen Termin für die Parteisitzung nach der Wien-Wahl fixiert. Bei den anderen Parteien ist noch unklar, wann die Wahlergebnisse besprochen werden.

Wien-Wahl: Erste Parteisitzungen erst am Dienstag

Nach der Gemeinderatswahl setzen sich die Parteien in Wien traditionell zusammen, um die Ergebnisse zu besprechen. Da der Auszählvorgang heuer aufgrund des hohen Anteils an Briefwahlstimmen länger dauern wird, wird es bis zu den ersten Treffen etwas länger dauern, als es in der Vergangenheit der Fall war.

Mit den NEOS hat erst eine Partei überhaupt einen Termin für die Sitzungen fixiert. Die Pinken werden sich am Dienstag treffen, kündigte ein Parteisprecher der APA an. An diesem Tag werden gleich zwei Sitzungen dazu stattfinden: Am Vormittag tagt das Landesteam, später dann das erweiterte Landesteam.