Rekord bei Wien-Wahl: 382.214 Wahlkarten ausgestellt

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben sich weit mehr Wiener als je zu vor dafür entschieden, ihre Stimme bei der Wien-Wahl per Briefwahl abzugeben. 382.214 Wahlkarten wurden heuer ausgegeben.

Das sind 1,8 mal so viele wie 2015 (203.874). 21.651 Wahlkarten gingen an EU-Bürger, die nur auf Bezirksebene mitwählen dürfen. In Summe werden in den vorläufigen Gesamtergebnissen Sonntagabend noch rund 40 Prozent der Stimmen fehlen.