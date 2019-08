Parteien halten sich bei Spenden-Offenlegung zurück

Nach einem Monat herrscht auf der zur Spenden-Veröffentlichung eingerichteten Homepage des Rechnungshofes noch gähnende Leere. Nur die NEOS, die Grünen und der "Wandel" haben bereits Beträge gemeldet.

Vor einem Monat ist das neue Parteiengesetz in Kraft getreten, das niedrigere Schwellen für die Offenlegung von Parteispenden vorsieht. Bisher haben aber nur NEOS und Grüne Spenden veröffentlicht. ÖVP, SPÖ und FPÖ haben nichts gemeldet. Die ÖVP gibt zwar an, im Wahlkampf auf Spenden verzichten zu wollen. Wie viel sie im ersten Halbjahr bereits eingenommen hat, sagt sie aber nicht.

Nur NEOS und Grüne haben Spenden bislang gemeldet

"Ich finde das beachtlich, dass in einem Wahlkampf gar keine Spenden bei den anderen Parteien eintreffen", sagt NEOS-Generalsekretär Donig dazu. Er fordert die Konkurrenz daher auf, die bisher noch nicht bekannten Spendeneinnahmen für 2018 und für das erste Halbjahr 2019 offenzulegen. Für diesen Zeitraum gilt noch die alte Rechtslage. Ob und wie viel Geld vor Inkrafttreten der verschärften Regeln an die Parteien geflossen ist, wird daher erst mit Vorlage der Rechenschaftsberichte in ein bis zwei Jahren bekannt werden.

Spendenbilanz 2017 öffentlich zugänglich: 4,4 Mio. Euro für ÖVP

Die SPÖ beziffert ihre Einnahmen seit Jahresanfang mit 17.000 Euro. Davon lag nach Angaben der Parteizentrale nur eine Spende über 2.500 Euro - und zwar im Frühjahr, also noch vor der Verschärfung der Offenlegungspflichten. Die FPÖ gibt an, heuer gar keine Spenden erhalten zu haben.

Auch "Wandel" hat gemeldet

Auch die Kleinpartei "Der Wandel" hat eine Spende gemeldet - und zwar 6.000 Euro von Geschäftsführerin Daniela Platsch, die am heutigen Freitag veröffentlicht wurden. In Summe wurden damit seit Inkrafttreten der neuen Spendenregeln am 9. Juli rund 23.000 Euro an Großspenden veröffentlicht.