Parkpickerl in Döbling: Wurde die Bezirks-ÖVP von "Pickerl-Mafia" bedroht?

Derzeit kursieren Gerüchte, dass die Einführung des Parkpickerls in Wien-Döbling nur deshalb möglich war, da einige ÖVP-Mandatare zuvor bedroht und unter Druck gesetzt wurden. Die FPÖ will nun rechtlich gegen den Beschluss vorgehen.

Parkpickerl in Wien-Döbling: FPÖ will Beschluss juristisch bekämpfen

Für die FPÖ ist der Beschluss angesichts der kolportierten Vorgänge im Vorfeld nicht rechtskräftig zustande gekommen, wie der nicht amtsführende FP-Vizebürgermeister Dominik Nepp und der Klubchef der Freiheitlichen in Döbling, Klemens Resch, am Dienstag im APA-Gespräch betonten. Man sehe die Entscheidung als “null und nichtig” an. Wobei Nepp nicht ausschließen wollte, dass Tiller nur eine Schutzbehauptung geäußert habe, um davon abzulenken, dass der ÖVP-Klub nicht geschlossen abgestimmt hat.