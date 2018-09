Flächendeckendes Parkpickerl für Wien-Döbling beschlossen

Laut der Aussendung von SPÖ und Grünen wird die flächendeckende Kurzparkzone von 9.00 bis 19.00 Uhr eingeführt. Damit könnten viele geplagte Döblinger aufatmen, betonten SPÖ-Gemeinderätin Barbara Novak und Gemeinderat Rüdiger Maresch von den Grünen. Der Antrag wurde nach Angaben der beiden Parteien mit 27 zu 20 Stimmen angenommen.

ÖVP wollte kürzere Kurzparkzone

Die Abstimmung bedeutet auch eine Niederlage für den noch amtierenden ÖVP-Bezirksvorsteher Adolf Tiller, der sich für eine Kurzparkzone von 14.00 bis 19.00 Uhr stark gemacht hatte, damit aber auch in Teilen der eigenen Fraktion auf Widerstand stieß. Das Ergebnis widerspricht auch dem einer Bürgerbefragung im November 2016, als eine knappe Mehrheit der Döblinger gegen das Parkpickerl votiert hatte.

FPÖ stimmte gegen Parkpickerl in Wien-Döbling

Darauf verwies auch die FPÖ: “Nur die FPÖ hat sich an das Ergebnis des Bürgervotums gehalten”, sagte der Döblinger FP-Klubobmann Klemens Resch. Bereits der im Dezember eingebrachte ÖVP-Antrag, das Parkpickerl mit zeitlicher Begrenzung einzuführen, sei einzig von den Freiheitlichen abgelehnt worden. “Im Nachhinein betrachtet ist dieser Antrag der ÖVP der Startschuss für ein Umfallen auf Raten gewesen”, hieß es in einer Aussendung. “Man könnte vermuten, dass in der Döblinger Bezirksvorstehung so oft über ein Thema abgestimmt wird, bis das Ergebnis den Antragstellern ins Bild passt”, kritisierte Resch.

Erfreut zeigte sich hingegen die zuständige Verkehrsstadträtin, Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou von den Grünen. “Beharrlichkeit zahlt sich aus, es war ein langer, aber guter Prozess. Ich gratuliere den Döblingerinnen und Döblingern – mit einem Parkpickerl können sie endlich aufatmen”, sagte Vassilakou.

(APA/Red)