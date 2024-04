Parkanlage in Wien erinnert künftig an Maria Lassnig

In Wien-Margareten wird demnächst eine Parkanlage nach der verstorbenen Malerin Maria Lassnig benannt.

Ein entsprechender SPÖ-NEOS-Bezirksantrag sei nun auch im zuständigen Gemeinderatsausschuss angenommen worden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die Grünfläche liegt an der Ecke Bräuhausgasse/Grohgasse/Margaretenstraße und damit in unmittelbarer Nähe der jahrzehntelangen Wohn- und Arbeitsadresse der gebürtigen Kärntnerin und späteren Wahl-Wienerin.