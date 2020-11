Papst reagiert auf Anschlag in Wien: Schluss mit Gewalt!

Auch der Papst meldet sich nach dem Anschlag in Wien zu Wort. Auf Twitter ruft er zu Frieden und Brüderlichkeit auf. "Nur Liebe löscht den Hass", schreibt der Pontifex.

Papst Franziskus hat am Dienstag den Anschlag in Wien verurteilt. Per Twitter drückte er "Leid und Bestürzung" wegen des terroristischen Attentats aus. Er bene für die Opfer und ihren Familienangehörigen. "Schluss mit Gewalt! Wir müssen zusammen Frieden und Brüderlichkeit aufbauen. Nur Liebe löscht den Hass", so der Papst.