O'zapft is: Wiener Wiesn in 9. Auflage feierlich eröffnet

Am Donnerstag wurde die 9. Auflage der Wiener Wiesn feierlich eröffnet. 18 Tage lang wird der Wiener Prater nun wieder zum Hotspot für Dirndl- und Lederhosen-Träger.

Das Wiener Wiesn-Fest in seiner 9. Auflage wurde am Donnerstag feierlich eröffnet. Moderiert wurde die Eröffnung von Kathi Bellowitsch. Neben rund tausenden Besuchern waren auch zahlreiche Prominente wie Trachtenbotschafterin Lizz Görgl, Ex-Skistar Hans Knauß und der Wiener Bürgermeister Michale Ludwig. Die beiden letzteren nahmen außerdem den traditionellen Bieranstich vor. Mit den legendären Worten "O'zapft is" wurde Österreichs größtes Bruchtumsfest auf der Kaiserwiese im Wiener Prater schließlich eröffnet.

Wiener Wiesn mit traditionellem Bieranstich eröffnet

Highlights bei der Eröffnung der Wiener Wiesn

Der Auftritt von Clairvoyants war einer der Highlights am bisherigen Wiesn Fest. Mit ihrer Show brachten die Magier Amélie van Tass und Thommy Ten einen Hauch von Las Vegas auf die Wiener Wiesn. Für das niederösterreichische Mentalisten-Duo, das durch den 2. Platz bei der US-amerikanischen TV-Serie „America´s Got Talent“ Bekanntheit erlangte und mittlerweile auf den großen Bühnen dieser Welt zuhause ist, war es der einzige Österreich Auftritt im Jahr 2019. „Wir freuen uns sehr, dass sich die beiden trotz ihres vollgepackten Terminkalenders Zeit für die Wiesn genommen und die Besucher mit ihrer Show in ihren Bann gezogen haben“, so Wiesn-Geschäftsführer Christian Feldhofer.