Öxit-Bündnis möchte bei EU-Wahl antreten

Das Bündnis "Öxit - EU-Austritt für Österreich" möchte bei der EU-Wahl antreten.

Vor der EU-Wahl bringen sich auch die Kleinparteien in Stellung. In Wien präsentierte sich am Donnerstag das EU-Austrittsbündnis Öxit und kündigte an, Unterstützungserklärungen für einen Antritt sammeln zu wollen. "Die EU ist das undemokratischste Konstrukt der westlichen Welt", erklärte der Sprecher und Spitzenkandidat des Bündnisses, Christian Ebner, bei einer Pressekonferenz. In Graz stellte sich unterdessen eine Liste der Corona-Maßnahmengegnerin Maria Hubmer-Mogg vor.