Otto Wagner: Bestbesuchteste Ausstellung im Wien Museum

Bis zum 7. Oktober war die Ausstellung "Otto Wagner" im Wien Museum zu sehen. Das Museum freut sich nun über einen Besucherrekord, denn: fast 100.000 Menschen sahen die Ausstellung.

Mit 96.341 Besuchern zählt die Ausstellung “Otto Wagner” zu der bisher bestbesuchten Ausstellung im Wien Museum am Karlsplatz. In der letzten Ausstellungswoche nutzten noch 10.702 Personen die Gelegenheit und kamen im Wien Museum vorbei. Seit Sonntag ist die Ausstellung nun vorbei.

“Unsere Erwartungen wurden in jeder Hinsicht übertroffen: Das Ergebnis ist sensationell! Besucherinnen und Besucher sind oft mehrfach in die Ausstellung gekommen, das ist ein großartiger Erfolg”, freut sich Museums Direktor Matti Bunzl. Auch international feiert die Ausstellung bald Erfolge, denn 2019 wird sie weiter nach Paris und 2020 nach New York ziehen.