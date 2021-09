Ottakringer Getränke verzeichnet Abwärtstrend bei Bierabsatz

Die Wiener Ottakringer Getränke AG konnte den Betriebsverlust im ersten Halbjahr 2021 von 6,4 auf 1,99 Mio. Euro auf rund ein Drittel verringern. Beim Bierabsatz gab es im Vergleich zum Vorjahr jedoch einen Rückgang.

Deutlicher Abwärtstrend beim Bierabsatz, Zuwachs bei Mineral

Bei den Verkaufszahlen ist ein deutlicher Abwärtstrend beim Bierabsatz ersichtlich. Hier gab es gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres einen Rückgang um 6,7 Prozent auf 246.500 Hektoliter. Beim Mineralwasser-Verkauf wiederum gab es einen Zuwachs von 1,3 Prozent auf 945.600 Hektoliter, bei Limonaden und "Near Water" betrug der Anstieg 6,7 Prozent auf 308.600 Hektoliter. Unterm Strich wurden heuer in den ersten sechs Monaten 1,5 Millionen Hektoliter abgesetzt - ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020.