Ostösterreich: Geimpfte Slowaken scheinen in Österreich-Quote nicht auf

Einige ostösterreichische Gemeinden mit großer slowakischer Bevölkerung haben besonders niedrige Durchimpfungsquoten. Das liegt wohl daran, weil die in der Slowakei geimpfte Bewohner nicht zur Österreich-Quote gezählt werden.

Parndorf als Ausreißer bei der Impfquote

Kovacs nennt im Gespräch mit der APA zwei Gründe für die niedrige Zahl der Geimpften in seiner Ortschaft. Zum einen sei Parndorf eine sehr junge Gemeinde und die ältere Bevölkerung habe man leichter zum Stich motivieren können. Zum anderen leben in der nordburgenländischen Gemeinde Bürger aus 50 Nationen, es gebe etwa eine große rumänische Gemeinschaft. "So gut sie integriert sind, so gibt es doch eine stärkere Skepsis", stellte der Bürgermeister fest. Er wirbt daher etwa in der Gemeindezeitung für die Impfung oder im persönlichen Gespräch und hofft, noch etliche überzeugen zu können.

Slowaken tauchen in Impfstatistik nicht auf

Auf niederösterreichischer Seite im Bezirk Bruck an der Leitha ist es ähnlich. In Wolfsthal sind 59,6 Prozent der Einwohner laut offiziellen Zahlen zumindest einmal geimpft. Bürgermeister LAbg. Gerhard Schödinger (ÖVP) verwies im Gespräch mit der APA auf ein "statistisches Problem". In seiner Gemeinde liege der Anteil slowakischer Staatsbürger bei über 40 Prozent. Eine Impfung im Nachbarland scheine in der österreichischen Statistik nicht auf, hielt Schödinger auch fest.

Nachtragung in den e-Impfpass kostet 25 Euro

Ebenso kennt man die Problematik in Berg, wo die Quote bei 64,2 Prozent liegt. Die Gemeinde hat bereits mehr als 300 slowakische Einwohner angeschrieben, ob sie Injektionen zum Schutz vor Corona erhalten haben. "Wir arbeiten in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft daran, dass im Ausland Geimpfte in der Statistik aufscheinen", erklärte Bürgermeister Andreas Hammer (SPÖ). Besteht ein E-Impfpass, können die erfolgten Stiche von Ärzten gegen eine Gebühr von 25 Euro nachgetragen werden. Um weiteren Einwohnern die Möglichkeit zur Injektion zu bieten, macht ein Impfbus des Landes in beiden Gemeinden in dieser Woche Halt: Am Donnerstag sind von 10.00 bis 13.00 am Bahnhof Wolfsthal und am Freitagnachmittag vor dem Feuerwehrhaus in Berg Stiche ohne Voranmeldung verfügbar. Die Impfbusse werden in den nächsten Wochen verstärkt in der Region unterwegs sein, kündigte Notruf NÖ an.