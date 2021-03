"Osterruhe" in Ostösterreich für Opposition ein Fehler

Auf wenig Gegenliebe sind die nach dem "Ost-Gipfel" präsentierten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen bei FPÖ und NEOS gestoßen. Kritik kam auch vom niederösterreichischen SPÖ-Chef Franz Schnabl.

NEOS orten "Verantwortungs-Versagen"

Osterruhe für FPÖ-Chef Hofer "Schritt in falsche Richtung"

Für Hofer sind die präsentierten Maßnahmen ein "Schritt in die falsche Richtung". Denn die Ankündigung der Handels-Schließung werde dazu führen, dass die Geschäfte vor Ostern "regelrecht gestürmt" werden, so Hofer: "Wie das mit dem Grundsatz in der Pandemiebekämpfung - das Vermeiden von Kontakten - zusammenhängt, bleibt mir ein Rätsel." Kritik übte Hofer auch an den angekündigten Zutrittstestungen für den Handel nach der bevorstehenden "Ruhephase". Davon würden in erster Linie "große ausländische Online-Händler wie Amazon & Co" profitieren.