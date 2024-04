Österreichs Strategie zur Anpassung an den Klimawandel vorgelegt

Das Prinzip der Klimapolitik in zwei Säulen besteht nicht nur aus der Verringerung der Emissionen von Treibhausgasen, sondern auch aus der Anpassung an die unvermeidbaren Konsequenzen.

Die erforderlichen Schritte sind in der 2012 eingeführten Strategie zur Anpassung an den Klimawandel festgelegt. Der zweite Fortschrittsbericht wurde 2021 veröffentlicht (BMK 2021), und auf dieser Grundlage wurde nun die "Österreichische Anpassungsstrategie an den Klimawandel" entwickelt.

"Leitdokument" mit über 120 konkreten Handlungsempfehlungen zur Klimawandel-Anpassung

Der Plan beinhaltet mehr als 120 konkreten Empfehlungen für Maßnahmen in 14 Bereichen. Am 3. April 2024 hat der Ministerrat die Anpassungsstrategie beschlossen. Der folgende angestrebte Schritt ist die zügige und kooperative Realisierung dieser Vorschläge.

Überarbeitung von Strategie zur Klimawandel-Anpassung soll Fehlanpassungen vermeiden

Im Sektor "Bauen & Wohnen" werden nach Angaben des Umweltministeriums bauliche Vorkehrungen (sowohl bei Neubauten als auch im Bestehenden) erwähnt, die vor Hitze schützen, sowie ein verstärkter Einsatz von passiven und aktiven Kühlsystemen mit alternativen, energieeffizienten und umweltschonenden Techniken. Im Bereich der Biodiversität liegt der Fokus unter anderem auf dem Schutz feuchter Lebensräume und der Förderung des Artenschutzes in der Land- und Forstwirtschaft. Im Mobilitätssektor konzentrieren sich die Maßnahmen etwa auf die Gewährleistung thermischen Komforts in öffentlichen Verkehrsmitteln, teilte das Ministerium mit.

Strategie zur Anpassung an den Klimawandel hilft Klimakrise zu meistern

"Die Herausforderungen zur Anpassung an den Klimawandel sind groß und sie betreffen uns alle in jedem unserer Lebens- und Arbeitsbereiche. Mit unserer österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel haben wir nun einen guten Instrumentenkoffer, der uns dabei hilft, die Klimakrise zu meistern. Mit dieser Vorsorge sichern wir unsere Lebensgrundlagen auch in der Zukunft", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).