Klima Biennale Wien: Start für Wiener Klima-Tour 2024

Seit zwei Jahren fährt die Klima-Tour der Wiener Stadtverwaltung mit acht elektrischen Lastenfahrrädern durch die Stadt, um Klimaschutzthemen zu verbreiten. An diesem Donnerstag begann die Saison 2024 der Tour mit einer besonderen Neuheit.

Wiener Klima-Tour soll Wienern Klimaschutz näherbringen

"Das einzigartig gestaltete Fahrrad ergänzt unsere Klima-Tour inhaltlich und steht als Symbol für Netzwerke, die es braucht, um unser Klima effektiv zu schützen", so Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. "Die Klima-Tour 2024 und die Klima Biennale machen hier gemeinsame Sache, um noch mehr Menschen zum Mitmachen zu motivieren. Kunst und Kultur sind in der Lage, ein breites Publikum zu erreichen - das möchten wir heuer auch gezielt mit der Klima-Tour nutzen!"

Wiener Klima-Tour 2024 führt durch ganz Wien

Im Jahr 2024 konzentriert sich die Klima-Tour vorrangig auf das Thema Bildung und besucht Schulen, Ereignisse sowie Bildungsinitiativen in verschiedenen Bezirken. Geplant sind dabei Klima-Haltepunkte in Kooperation mit Einrichtungen für Jugendliche und Senioren oder auch während der langen Nacht der Kirchen. "Neben den bewährten Standorten suchen wir heuer bewusst den Kontakt zu neuen Zielgruppen an neuen Orten", erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Im Jahr 2023 besuchten mehr als 17.000 Menschen die interaktive Klima-Tour an über 70 Orten.