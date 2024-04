Europäischer Menschenrechtsgerichtshof mit Urteilen zu Klimaklagen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verurteilte in einem richtungsweisenden Entscheid die Schweiz für unzureichenden Klimaschutz.

Europäisches Menschenrechtsgericht verurteilte Schweiz

Klagen aus Frankreich und Portugal von Europäischem Menschenrechtsgericht zurückgewiesen

Die Klimaklage eines ehemaligen Bürgermeisters eines französischen Küstenortes und nunmehrigen EU-Abgeordneten der Grünen wies das Gericht in Straßburg am Dienstag hingegen zurück. Er hatte den französischen Staat geklagt, weil dieser durch eine unzureichende Klimapolitik sein "Recht auf Leben" und "Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens" verletzt habe. Da der Kläger aber nicht mehr in der besagten Stadt und aktuell auch nicht in Frankreich lebe, könne er nicht den Opferstatus (rechtliche Bedingung für Individualklagen vor dem EGMR) erlangen.