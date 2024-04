Klimawandel sorgt für heißesten März seit Aufzeichnungsbeginn

Bereits zum zehnten Mal hintereinander war ein Monat im Vergleich zu den entsprechenden Monaten des Vorjahres der wärmste.

Erneut Hitzerekord im März

"Der März 2024 setzt die Reihe der Klimarekorde fort, die sowohl für die Luft- als auch für die Meeresoberflächentemperaturen gebrochen werden, mit dem zehnten Rekordmonat in Folge", so Copernicus-Vizedirektorin Samantha Burgess. Im März lag die durchschnittliche Lufttemperatur an der Erdoberfläche bei 14,14 Grad, wie der Dienst am Dienstag bekannt gab. Dies stellt einen Anstieg von 0,73 Grad gegenüber dem Durchschnitt des Referenzzeitraums 1991 bis 2020 dar und übertrifft den bisherigen Rekord im März 2016 um 0,10 Grad.