Österreich: So sicher ist die Lebensmittelversorgung

Am Freitag hat Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) seinem "Bericht zur nationalen Lebensmittelversorgungssicherheit" vorgelegt.

Konsumenten greifen bei Lebensmittelkauf öfter zu Eigenmarken

Totschnig: Lebensmittelversorgung in Österreich gesichert

"Die Lebensmittelproduktion und der Lebensmittelhandel in Österreich funktioniert ohne Störungen. Die hohen Energiekosten, die damit verbundenen Steigerungen der Produktions- und Inputkosten und vor allem die Inflation wirken aber nach wie vor entlang der gesamten Wertschöpfungskette", betonte Landwirtschaftsminister Totschnig.

Höherer Ertrag bei Getreide durch mehr Anbaufläche

Die diesjährige Ernte wird auf etwa drei Millionen Tonnen Getreide (ohne Mais) geschätzt, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Zunahme ist auf höhere Erträge und eine größere Anbaufläche zurückzuführen."Durch russisches Preis-Dumping, ein Überangebot bedingt durch gute Ernten bzw. weniger Nachfrage und ein indirekter Preisdruck vom Getreidehandel durch ukrainische Getreideimporte in die EU sind die Getreidepreise 2023 jedoch stark zurückgegangen", schränkte Totschnig ein. "Die prognostizierte Gesamtproduktion mit Mais wird 2023 mit 5,36 Mio. Tonnen das Vorjahr übertreffen", so der Landwirtschaftsminister.