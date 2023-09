Totschnig kündigte Strategiepapier für Landwirtschaft an

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will in einem Strategieprozess "Vision 2028+" einen "Entwicklungspfad für die bäuerlichen Familien" ausarbeiten lassen

Ziel sei es, Leitlinien für die Landwirtschaftspolitik zu erstellen, kündigte er in einem Pressegespräch zum Agrarpolitischen Herbstauftakt am Freitag in Ried an. Die von der SPÖ gewollte Vermögens- und Erbschaftssteuer gehöre für den Minister nicht dazu.