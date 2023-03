Ostergeschenke: Österreicher geben im Schnitt 50 Euro aus

Drei Viertel aller Österreicher planen, heuer Ostern zu feiern. 74 Prozent davon wollen für ihre Ostergeschenke rund 50 Euro ausgeben.

Österreicher geben durchschnittlich 50 Euro für Ostergeschenke aus

Der Großteil - sieben von zehn Befragten - will sein Budget dabei in etwa gleich hoch halten wie in den Vorjahren. 15 Prozent wollen diesmal tiefer in die Taschen greifen, 17 Prozent werden weniger Geld für Geschenke ausgeben. Die beliebtesten Geschenke sind in diesem Jahr erneut Süßigkeiten wie Schokohasen oder -eier und Pralinen: 68 Prozent greifen auf diese Klassiker zurück. Danach kommen (gefärbte) Ostereier und Spielsachen. Zudem zählen noch Bargeld sowie Blumen und Topfpflanzen zu den favorisierten Geschenken.