Osterferien in Wien: Spielebox bietet Rätselrallye & Osterspielerei

Die Osterferien sind nicht mehr weit und für Kinder gibt es auch in Wien ein tolles Angebot. Die wienXtra-spielebox bietet eine Rätselrallye sowie eine Osterspielerei an.

Die wienXtra-spielebox bietet in den Osterferien ein großes Oster-Geocoaching für Kinder zwischen acht und dreizehn Jahren an. Dort begibt man sich, mit GPS-Geräten ausgestattet, auf eine Rätselrallye durch den 8. Bezirk. Die Geräte können gratis ausgeliehen werden.

Die Anzahl der Plätze sind begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich. Jüngere Spielefans können am 15. und 16. April die 1, 2, 3 Osterspielerei in der spielebox besuchen. Dort erwartet die Besucher ein gemütlicher Tag mit Brett- und Gesellschaftsspielen sowie alles rund um Ostern und den Frühling.

Rätselrallye & Spielespaß zu Ostern in Wien

Oster-Geocaching in Wien – Teilnahme gratis!

Nur in Begleitung Erwachsener!

Alter: Von 8 bis 13 Jahren

Datum: Mo, 15.4., 13:15, 14:15, 15:45 und 16:45; Di, 16.4., 10:00 und 11:00 (Dauer: ca. 1 Stunde)

Treffpunkt: Albertgasse 35/II, im Hof

Anmeldung erforderlich: ab Sa, 6.4. in der wienXtra-kinderinfo, unter 01/4000-84 400 oder auf spielebox.at