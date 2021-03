Oster-Lockdown: Erster Verordnungsentwurf liegt vor

Der Oster-"Lockdown" im Osten ist nun in eine erste Verordnung gegossen. Auch eine Ausreisebeschränkung ist demnach vorgesehen.

Oster-Lockdown: Handel schließt - erster Entwurf

Dienstleister müssen zusperren - Ausgangssperre rund um die Uhr

Die nämlichen Ausnahmen sind auch die einzigen Gründe, wegen derer man die Bundesländer während der "Osterruhe" verlassen oder betreten darf. Das heißt, eine Kleider-Shopping-Reise vom Burgenland in die Steiermark oder von Nieder- nach Oberösterreich ist laut dem Verordnungsentwurf nicht gestattet. Wenn ein Wiener seine Schwester in Tirol besuchen will, ist das hingegen erlaubt.

Verbot von Take-away in der Gastro nicht im Entwurf

Nicht in dem Entwurf enthalten ist ein Verbot von Take-away in der Gastronomie, über das am Montag medial spekuliert worden war, da sich beispielsweise in der Wiener Innenstadt zuletzt gehäuft große Menschentrauen vor Lokalen bei deren Freilust-Ausschank gebildet hatten.