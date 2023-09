Ostbahn-Kurti-Tribute-Band feierte ersten Auftritt in Szene Wien

In der Szene Wien ging der erste Auftrit der "Ostpartie", einer Ostbahn-Kurti-Tribute-Band über die Bühne.

Ostbahn-Kurti-Tribute-Band feierte in der Wiener Szene ersten Auftritt

Sechs Musiker wollen Musik von Willi Resetarits hoch leben lassen

Die sechsköpfige Ostpartie besteht aus Sänger Martin Freudenschuss, Philipp Schagerl an der Gitarre bzw. Geige, Thomas Eichinger an Gitarre und Harfe, Klaus Bergmaier an Klavier bzw. Orgel, Martin Hinterndorfer am Bass und Schlagzeuger Klaus Weber. Die Musiker der Ostpartie haben bereits in Bands wie The Doors Experience, Rooga, The Most Company, Soul Kitchen, Tamtam de Luxe, Stop’n’Rock, Big Apple, RK Music, Seek For Silence, The Rolling Stones Project, Kerozene, Carpenters Once More, Flying Wizzards, Partyband Night Rider, Real Instinct, Sunshine Band, Bluescrew, Fanjazztics etc. gespielt – und tun es noch. Einzeln waren sie bereits an der Seite von Waltraut Haas, Betty Garrett, Dagmar Koller, Johnny Logan, Smokey Robinson, Boris Bukowski, Katrin Weber, Birgit Denk, Georgij von Russkaja, Drahdiwaberl, King & Potter, Ronnie Urini, Gaby Stattler, Zappa von den Bluespumpm, Life Brothers, The Good Company, Joey Green, Kathi Kallauch, Lukas Fendrich, Walter Grassmann, Klaus Zalud, sowie in Kooperation mit Mitgliedern der EAV und der legendären Schmetterlinge, jener Band, in der auch Willi Resetarits als Schlagzeuger, Sänger, Komponist und Aktivist den Grundstein seiner Karriere legte.