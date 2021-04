Ost-Lockdown: Burgenland will am Mittwoch entscheiden

Ob auch im Burgenland der Lockdown verlängert wird, bleibt vorerst noch offen. Am Mittwoch soll eine Entscheidung fallen.

Das Burgenland lässt die Entscheidung über die weitere Vorgangsweise beim Corona-Lockdown noch offen. Diese soll am morgigen Mittwoch kommuniziert werden. Inzwischen werden noch Gespräche mit Experten und der Wirtschaftskammer geführt. Die Kammer bestätigte einen intensiven Austausch, Ziel sei es, so schnell wie möglich aus dem Lockdown zu kommen, hieß es zur APA am Dienstag.