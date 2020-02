Oscars als Beziehungskiller: Bei diesen Stars hielt die Liebe nicht

Glück im (Schau-)Spiel, dafür Pech in der Liebe? Offenbar gibt es einen "Oscar-Fluch", der vor allem männliche Hauptdarsteller trifft.

Weltweit fiebern am Sonntag wieder unzählige Zuschauer vor den Bildschirmen zu Hause mit, wenn die wichtigsten Filmpreise der Welt - die Oscars - verliehen werden. Doch wie lange hält das Glück in der Liebe nach dem großen Gewinn eigentlich an?