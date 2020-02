Oscars 2020: Die schönsten Kleider der Stars

Am Sonntag war es so weit: Die Crème de la Crème der Schauspielszene versammelte sich bei den Oscars in Los Angeles. Auch heuer ließen es die Stars in Sachen Fashion richtig krachen. Das sind die besten Kleider.

"Pitch Perfect"-Star Rebel Wilson zeigte sich bei der Oscar-Verleihung 2020 von ihrer eleganten Seite. Die Australierin trug ein goldenes Kleid mit Herzausschnitt, das ihre Rundungen perfekt schmeichelte.

Auch Penelope Cruz sorgte am Roten Teppich für einen "Wow-Moment", als sie mit ihrem schwarzen Neckholer-Kleid mit Perlengürtel vor die Fotographen trat.

Die Top-Kleider am Roten Teppich

Sexy wurde es bei "Verblendung"-Darstellerin Rooney Mara, die in ihrem beinahe durchsichtigen Spitzendress tiefe Einblicke gewähren ließ. Auch Brie Larson zeigte sich bei den Oscars sexy. Die Blondine wählte hingegen ein wallendes Glitzerkleid mit XXL-Ausschnitt.

Renée Zellweger setzte auf ein schlichtes, weißes Kleid. Einseitig schulterfrei zeigte sie nur wenig Haut, mit funkelnden Accessoires zog sie allerdings die Blicke auf sich. Ebenso machte es Scarlett Johansson, die ein trägerloses Metallic-Kleid mit langer Schleppe vorstellte.