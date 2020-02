Oscars 2020: Alle Bilder zur Star-Nacht

Die 92. Oscar-Verleihung ging in der Nacht auf Montag ohne Aufreger über die Bühne, sorgte allerdings für einen Überraschungssieger. Hier sehen Sie alle Bilder vom Red Carpet, den Stars, der Show und den Gewinnern der Academy Awards.

"Parasite" setzte sich bei den Oscars als klarer Sieger durch. Die südkoreanische Gesellschaftssatirevon Bong Joon-ho holte als erster nicht-englischsprachiger Film in der Geschichte den Oscar in der Königskategorie Bester Film und gewann noch drei weitere Preise.

Glückliche Gewinner bei der Oscar-Verleihung

Ansonsten war der Abend in Hollywood eher weniger von Überraschungen gekennzeichnet. Joaquin Phoenix erhielt seinen Oscar für seine Darstellung in "Joker" als bester Schauspieler, Favoritin Renée Zellweger setzte sich als beste Schauspierin durch. Brad Pitt gewann im vierten Anlauf seinen ersten Oscar für seine schauspielerische Einzelleistung in "Once Upon A Time.. In Hollywood" und auch Laura Dern erhielt ihren ersten Oscar als beste Nebendarstellerin.