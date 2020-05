ORF zeigt auch Spiele von Sturm Graz

Der ORF hat am Montag den Fahrplan für die Live-Spiele der Fußball-Bundesliga bekannt gegeben. Es werden auch zwei Übertragungen mit Beteiligung von Sturm Graz zu sehen sein.

Am Montag hat der ORF den überarbeiteten Fahrplan für seine Live-Spiele der restlichen Saison in der Fußball-Bundesliga bekanntgegeben. Im Gegensatz zum am Freitag erschienen Terminkalender sind unter den 15 Geisterspielen nun auch zwei Übertragungen mit Beteiligung von Sturm Graz zu finden. Den Auftakt macht weiterhin das Duell zwischen Red Bull Salzburg und Rapid am 3. Juni (20.30 Uhr).