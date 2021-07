Ordinationen sollen Unentschlossene zu Corona-Impfung überzeugen

Laut Ärztekammer sollen niedergelassene Ärzte Impfgegner und Unentschlossene erreichen. Überzeugungsarbeit könne nur in Ordinationen geleistet werden, nicht in Apotheken.

Mit den steigenden Impfzahlen in Österreich sieht die Ärztekammer (ÖÄK) die niedergelassenen Mediziner bei den Immunisierungen stärker gefragt. "In Wien kommen wir jetzt dort an, wo die Impfwilligen durch die Impfstraßen gelaufen sind", sagte ÖÄK-Vizepräsident Johannes Steinhart am Donnerstag bei einem Hintergrundgespräch. Es sei nun die Aufgabe für niedergelassene Ärzte, die Unentschlossenen und Impfgegner zu erreichen. Impfungen in Apotheken lehnt die ÖÄK weiterhin ab.