Opposition pocht auf aktuelle Zahlen bei Budgetplänen

Angesichts des von der Corona-Krise ins Budget gerissenen Milliardenlochs bekräftigt die Opposition ihre Forderung nach korrekten Zahlen.

Die SPÖ hat Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bereits am Montag aufgefordert, dem Nationalrat einen aktualisierten Budgetentwurf zukommen zu lassen. Blümel hat darauf bisher allerdings nicht reagiert. Am Dienstag schlossen sich FPÖ und NEOS der Forderung an.