Open House Wien: Exklusiver Blick aus 210 Metern vom DC Tower

Auch durch den DC Tower in Wien darf man am Wochenende im Rahmen einer Führung gehen.

Auch durch den DC Tower in Wien darf man am Wochenende im Rahmen einer Führung gehen. ©Canva.com (Sujet)

Auch durch den DC Tower in Wien darf man am Wochenende im Rahmen einer Führung gehen. ©Canva.com (Sujet)

Normalerweise ist der DC Tower in Wien-Donaustadt nicht öffentlich zugänglich. Anlässlich des Architekturfestivals "Open House Wien" dürfen Interessierte jedoch am 9. September 2023 an einer kostenlosen Führung durch das Bauwerk teilnehmen und dabei einen exklusiven Block von der Terrasse im 58. Stock, dem höchsten mit dem Lift erreichbaren Stockwerk in 210 Metern Höhe, genießen.

Auch durch die Technikräume und den Pendelraum werden die Besucher am 9. September geführt. Im Pendelraum befindet sich der 300 Tonnen schwere Schwingungstilger, der die durch den Wind verursachten Schwingungen ausgleicht. Das über vier Stockwerke freischwebende Pendel besteht aus 20 übereinander gestapelten Stahlplatten und einem aufgesetzten Tank, der mit 50.000 Litern Wasser gefüllt ist, das im Brandfall als Löschmittel dient.

DC Tower in Wien: Gratis-Führung durch ein Gebäude der Superlative

Generell handelt es sich beim DC Tower um ein Gebäude der Superlative: 250 Meter hoch, 60 Stockwerke, 290.000 Tonnen Gesamtgewicht und 29 Hochgeschwindigkeitsaufzüge, die mit acht Metern pro Sekunde fast dreimal so schnell fahren, wie herkömmliche Lifte. Der DC Tower ist außerdem als Green Building mit Platin Status nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ausgezeichnet (Beleuchtung, Raumkühlung, Heiztechnik, bester Brandschutz und gutes Raumklima).

Am Samstag, 9. September, finden von 10 bis 17 Uhr durchgehend kostenlose Kurzführungen durch den DC Tower statt. Um 10 und um 13 Uhr gibt es jeweils eine einstündige technische Führung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich - es wird nach dem "First-come-first-serve"-Prinzip gearbeitet, allerdings ist zu beachten, dass an den technischen Führungen pro Termin nur maximal 25 Personen teilnehmen können.