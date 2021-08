OÖ: Zahl der Corona-Infizierten nach kroatischem Festival erneut angestiegen

In Oberösterreich gibt es erneut mehr Corona-Infizierte nach einem kroatischen Festival. Am Dienstag gab es 98 bestätigte Fälle.

Die Zahl der Coronafälle, die auf das Festival "Austria goes Zrce" auf der kroatischen Insel Pag zurückzuführen sind, ist in Oberösterreich weiter gestiegen. Am Dienstag waren es 98 Fälle (Stand: 14.30 Uhr), teilten die oberösterreichischen Gesundheitsbehörden mit. Am vergangenen Samstag waren noch 88 Infizierte im Zusammenhang mit dem Festival registriert worden. Österreichweit waren es vor dem Wochenende über 300 Personen.